Boldetti alla maggioranza in consiglio a Varese: “lasciate scegliere a noi chi nominare, solo così vera condivisione”

Continua la querelle sulla presidenza della commissione attività produttive e sulle vicepresidenze di cultura e politiche giovanili, che la maggioranza ha proposto alla minoranza e che la Lega ha già respinto al mittente.

A parlare ora è il Polo delle Libertà: «Ho letto con attenzione il comunicato che i capigruppo di maggioranza hanno diffuso nella giornata di ieri – ha spiegato Luca Boldetti – Da un lato ho apprezzato la conferma di quell’apertura che il sindaco Galimberti ha più volte invocato. D’altro canto, meno mi sono piaciuti le differenziazioni tra chi sostiene il governo Draghi e chi no. Reputo, infatti, che le vicende romane non debbano interferire oltremodo con il tentativo, a Varese, di una maggiore discussione e condivisione tra le forze di maggioranza e quelle di minoranza».

«Per queste ragioni, come capogruppo del “Polo delle Libertà”, mi sento di fare una sorta di controproposta, che spero possa trovare ampia condivisione sia tra gli alleati di centrodestra che tra i colleghi di centrosinistra – continua Boldetti – Nel comunicato, la maggioranza ha proposto una Presidenza di commissione e due vice-Presidenze: lasciate che sia il centrodestra, nel suo insieme, a individuare i soggetti che meglio potrebbero ricoprire tali incarichi istituzionali, senza esclusioni discriminatorie di alcun tipo. Solo così si potrebbe parlare, in una fase storica così straordinaria, dove saremo chiamati a gestire risorse mai viste prima, di un vero tentativo di apertura e dialogo tra tutte le forze politiche che rappresentano i cittadini di Varese, per il bene della nostra comunità».

Ora la minoranza è costretta a riflettere tra il “gran rifiuto” della Lega varesina e il “parliamone, ma senza preclusioni da entrambe le parti” del Polo delle Libertà: attendiamo quale delle due tendenze vincerà in commissione: la prima, sulle politiche giovanili, già prevista per questa sera alle 18, subito dopo quella, prevista per le 17.30, sulla tutela ambientale. Entrambe sono visibili sul canale Youtube del comune di Varese.