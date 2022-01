Bonifica dell’ex Isotta-Fraschini di Saronno, online i risultati della caratterizzazione geologica

Nella foto di destra: in verde i settori privi di passività ambientali; in arancione i settori in cui sono stati rilevati superamenti dei limiti imposti dalle CSC per aree a uso residenziale/verde pubblico; in rosso i settori in cui sono stati rilevati superamenti dei limiti imposti dalle CSC per aree a uso industriale/commerciale; in viola i settori in cui è stata rilevata la presenza di rifiuti.

Le acque di falda

L’attività di caratterizzazione ha investigato anche la falda sotterranea. Per valutare se le lavorazioni condotte all’ex Isotta Fraschini abbiano avuto impatti negativi sulla qualità delle acque sono stati realizzati 6 piezometri, oltre a quello già presente, con successivo prelievo e analisi dei campioni di acqua.

Il monitoraggio effettuato ha riscontrato la presenza di passività ambientali, principalmente dovute alla presenza di Dicloroetilene e di Tetracloroetilene, contaminanti che però non trovano riscontro nei risultati dei terreni dell’area analizzati, nei quali è stata invece rilevata la presenza di metalli pesanti, idrocarburi pesanti e alcuni IPA. “Già nei piezometri a monte – si legge nel documento -, le acque risultano già compromesse, con tenori paragonabili a quelli registrarti nei punti di valle idrogeologica e, per tale motivo, non è prevista alcuna attività di bonifica sulla matrice acque sotterranee ma si eseguiranno delle campagne di monitoraggio pre-bonifica, in corso d’opera e al termine delle stesse; tale controllo, ancorché non in capo alla Committente, dovrà tuttavia essere esteso anche alle aree esterne all’ex Isotta Fraschini per meglio definire le aree contaminate poste sopra gradiente”.