Da Boragno a Busto Arsizio la presentazione di “Charleston Storia di una famiglia travolta dalla Shoah”

Nel quadro delle iniziative in occasione della giornata della memoria – purtroppo limitate dall’attuale situazione pandemica – Bustolibri e Boragno, con la collaborazione di ANPI Busto Arsizio, organizzano per martedì 25 gennaio alle ore 17, presso la Galleria Boragno la presentazione del libro di Enzo Fiano “Charleston Storia di una famiglia travolta dalla Shoah”. Sarà presente l’autore. Presenterà il Prof. Gianni Paganini.

L’autore indaga la tragica esperienza dell’Olocausto attraverso la storia della sua famiglia e in particolare del padre, Nedo Fiano (Firenze, 22 aprile 1925 – Milano, 19 dicembre 2020), sopravvissuto alla deportazione nel campo di concentramento di Auschwitz e per tutta la vita instancabile testimone di quella immane tragedia per le successive generazioni. La storia di un uomo raccontata dal figlio, la storia di un’epoca incarnata nella storia di una famiglia.

Per prenotarsi: 3404233019