Bottigliate in faccia a Varese in via Cavallotti, in carcere una donna

Un acceso diverbio in un bar del centro trasforma una serata in un fatto di sangue: è avvenuto a Varese in via Cavallotti nella notte fra venerdì e sabato nei pressi del locale “Maison Jou Jou”.

Una donna di 32 anni, probabilmente ubriaca ha aggredito una 42 enne colpendola al volto con una bottiglia in vetro procurandole varie ferite e rendendo necessario l’intervento dei carabinieri della Stazione di Varese e del Nucleo Operativo e Radiomobile per riportare la situazione alla calma.

All’arrivo dei militari la donna però, invece di calmarsi, si è scagliata contro gli operanti colpendoli con calci e pugni.

Fortunatamente solo qualche contusione per i militari, giudicati guaribili in pochi giorni.

La donna invece, immediatamente bloccata, è stata arrestata per violenza e resistenza a un Pubblico Ufficiale

e lesioni personali aggravate.

L’immediato arresto ha perciò evitato che la lite potesse degenerare ulteriormente e che la donna potesse compiere ulteriori gesti inconsulti.

L’arrestata, espletate le formalità è stata trattenuta presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Varese e successivamente sottoposta nella mattinata di sabato 8 gennaio u.s. alla direttissima che ha visto convalidare l’arresto e disporre la traduzione della donna presso il carcere di Como.