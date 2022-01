A Busto arriva il Trento: per la Pro Patria terza partita in dieci giorni

Con il turno infrasettimanale di domani, martedì primo febbraio, inizia il tour de force della Pro Patria chiamata a scendere in campo sette volte in un meno di un mese, praticamente una sfida ogni tre giorni.

Una bella notizia per gli appassionati dei colori bianco-blu che dopo il lungo digiuno di gennaio potranno tornare a tifare la propria squadra del cuore. Un po’ meno per la squadra di Busto Arsizio, in piena emergenza da quasi un due mesi e costretta ad affrontare il Trento ancora una volta con un manipolo di giocatori in condizione.

All’andata finì con un pesante 3 a 0 a favore dei trentini ma molte cose sono cambiate da settembre. In questi mesi la Pro Patria è cresciuta, ha sviluppato un’identità di gioco e allo Speroni arde forte la voglia di trovare la prima vittoria del 2022 dopo la doppia beffa negli ultimi 10 minuti, quando le energie sono venute meno e la squadra, molto giovane all’anagrafe e senza cambi a disposizione, ha pagato carissimo il dazio dell’inesperienza contro Piacenza e Padova, racimolando solo un punticino.

Al contrario, dopo una buona partenza (8 punti in 4 partite) il Trento invece è incappato in una progressiva involuzione come testimoniato dai numeri che parlano di un attacco sterile: nelle ultime sette una sola vittoria e appena tre gol (uno di questi su rigore).

«Stiamo portando a casa troppo poco rispetto a quando abbiamo fatto – ha commentato l’allenatore dei tigrotti Luca Prina a poche ore dalla partita valida per il 21esimo turno -. Non abbiamo grandi risorse a disposizione, deciderò domani se davanti alla difesa giocherà Nicco o Fietta, entrambi hanno le caratteristiche per far bene domani contro il trequartista del Trento. Siamo in pochi, dobbiamo farci carico di questa situazione continuando per la nostra strada».

Per sopperire alla carenza di giocatori arruolabili, il ds Sandro Turotti è corso ai ripari portando a Busto Arsizio un bomber d’esperienza: il trentaquattrenne Max Pesenti, a disposizione già per la partita di domani, anche se con ogni probabilità partirà dalla panchina come i nuovi compagni di reparto Castelli e Parker – entrambi subentrati sabato a Padova senza avere i 90 minuti nelle gambe. Difficile il loro recupero in meno di due giorni ma mai dire mai (anche se l’acquisto di Pesenti fa pensare che non siano del tutto recuperati).

«Nel girone di ritorno tutte le partite sono equilibrate e tutte possono portare dei risultati – prosegue Prina -. A Padova abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela con chiunque con in campo sette ragazzi giovani. Di partenza poteva esserci una differenza abissale. Ci è mancata l’esperienza negli ultimi minuti oppure sono mancate le energie? Non esiste una risposta unica, è un insieme di fattori: quando si gioca contro squadre di un livello importante più il gap viene fuori. Noi però da più tempo stiamo cercando di restare in partita con qualità, con idee, con coraggio. La sofferenza è la storia delle squadre che devono salvarsi e tante volte si “porta a casa meno di quello che si è prodotto”. La maledetta fortuna che il dio del pallone concede sempre alle squadre forti e meno a quelle che lottano per salvarsi. Tutto questo ci porterà tra un paio di mesi alla salvezza».

L’orario della partita non sarà dei più benevoli per i sostenitori della Pro Patria, considerato l’anticipo dalle 18 alle 14:30 e il fatto che le pause pranzo durano meno di una partita di calcio. La scelta del calendario non fa sorridere neanche il mister: «Tutte queste partite ravvicinate e i pochi cambi possono ma non devono incidere. Non vogliamo cercare alibi: chi andrà in campo farà l’ennesima prestazione per portare a casa il risultato».

DIRETTA VN – La diretta dell’incontro è già iniziata su VareseNews (LEGGI QUI). Come sempre potrete partecipare al nostro liveblog commentando in tempo reale la sfida o interagendo con l’hashtag #DirettaVn sui social.