Busto Arsizio brucia la sua Giöbia “online”. E il fumo fa ben sperare per il futuro

Niente bambini che guardano affascinati il fuoco, niente cene in piazza e niente staffetta di accensioni dei falò di piazza in piazza, di quartiere in quartiere.

Ma la Giöbia a Busto Arsizio è bruciata anche quest’anno, salvando una tradizione dalla storia antichissima.

Il fantoccio realizzato dalla Famiglia Bustocca è stato dato alle fiamme dal sindaco Emanuele Antonelli e dalla sua Giunta all’interno del giardino quadrato del Museo del Tessile, in una forma privata per via dei divieti per contrastare la quarta ondata di covid. E così i bustocchi non hanno potuto fare altro che seguire l’evento in diretta streaming.

A nessuno -lì presente o a casa- però è sfuggito che il fumo e i lapilli sono saliti nel cielo in maniera ordinata. Un segno che da tradizione fa ben sperare per il futuro.

Ecco il video della diretta dell’accensione della Giöbia di Busto Arsizio.