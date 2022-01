Busto Arsizio dice addio a Francesco Forte, ex ministro ed economista

È scomparso oggi, sabato primo gennaio, Francesco Forte economista, politico originario di Busto Arsizio. Storica firma de Il Giornale, aveva 92 anni e da tempo viveva a Torino.

Nel 1961 era stato nominato professore ordinario di Scienza delle finanze all’Universita’ degli Studi di Torino, dove fu chiamato a succedere a Luigi Einaudi.

Deputato per due legislature e senatore per altre due dal 1979 al 1994, presidente della Commissione Industria della Camera nel 1981, nel 1982 era stato chiamato al Ministero delle Finanze nel Governo Fanfani, e nel successivo Governo Craxi era stato Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie e Sottosegretario straordinario agli Affari Esteri per la lotta contro la fame nel mondo. Nel 1992-94 era stato presidente della Commissione Finanza e Tesoro del Senato.

Faceva parte del gruppo del Partito Socialista Italiano eletto nella circoscrizione Como Sondrio Varese, deputato nella VIII e IX legislatura.

