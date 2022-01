Busto Arsizio ha perso 99 abitanti nel 2021 ma regge grazie agli stranieri, diminuiscono i decessi

Sono 83464 i residenti a Busto Arsizio al 31 dicembre 2021 (43294 femmine e 40170 maschi). In base ai dati (ancora provvisori) elaborati dall’Ufficio statistica, si registra una diminuzione di 99 unità rispetto al 31 dicembre 2020, data in cui si riscontravano 83.563 residenti.

Gli stranieri sono 8801 (+ 347), i cittadini immigrati in città sono 2711, quelli emigrati 2314, con un saldo positivo di 397 unità. La comunità straniera più numerosa in città è quella albanese che tocca quota 1003 presenze, seconda quella rumena con 868 residenti in città. In tutto gli stranieri sono 8801 (erano 8454 nel 2020)

Si registra un aumento di nascite che sono state 639 (+ 68 rispetto al 2020) e un calo dei decessi (-214), in ripresa il dato relativo ai matrimoni (170, + 53).