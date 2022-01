Cade un oggetto dal cielo: vigili del fuoco e soccorritori impegnati nelle ricerche a Cislago

Grande dispiegamento di soccorritori e forze dell’ordine nella serata di venerdì 21 gennaio a Cislago, per un allarme lanciato da due passanti che hanno visto qualcosa cadere dal cielo nella zona della Massina, nelle campagne tra Mozzate e Rescaldina.

I due hanno lanciato l’allarme al numero di emergenza e sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco, Carabinieri, Protezione civile, ambulanze e l’elisoccorso decollato da Como, che con i potenti fari di cui dispone ha sorvolato la zona per individuare l’oggetto misterioso.

In un primo momento si era diffusa la notizia della caduta di un elicottero, ma l’Enac, contattata dai Carabinieri, sostiene che nessun velivolo in volo manca all’appello.

L’elicottero dell’elisoccorso dopo una prima perlustrazione è atterrato poco dopo le 21,20 ma solo per riferire che nessun relitto è stato individuato. Quindi è nuovamente decollato per continuare le ricerche, che sono proseguite invano ancora per mezz’ora.

Nel tentativo di risolvere il mistero è stata contattata anche una persona di Gorla che è in possesso di un piccolo velivolo, ma anche questa pista è risultata infruttuosa.

Poco prima delle 22, le autorità hanno dunque deciso di sospendere le ricerche e far rientrare l’elicottero. Le perlustrazioni nella zona riprenderanno domani mattina.