Nuovo calendario per la Serie D, cambia il cammino del Varese

Il Girone A di Serie D continua a subire il colpo del Covid e anche la giornata di domani – domenica 23 gennaio – che sarebbe dovuta essere quella della ripresa, vedrà in campo solo tre partite.

Non giocherà il Varese, che ha esordito nel nuovo anno con la vittoria contro la Caronnese (leggi qui come è andata) ma ha visto rinviare la gara contro i valdostani del Pdhae e quindi tornerà in campo domenica 30 gennaio al “Franco Ossola” contro la Lavagnese per la prima del girone di ritorno.

Per sopperire ai tanti rinvii di questo gennaio, il Dipartimento Interregionale ha stilato un nuovo calendario, aggiungendo due turni infrasettimanali.

Ecco quindi quale sarà il cammino del Città di Varese. La sfida contro il Novara è slittata al 6 febbraio, mentre rimane ancora da decidere la gara per il recupero contro il Pdhae.

PARTITE GIRONE DI RITORNO CITTÀ DI VARESE

Domenica 30/01/22 Città di Varese-Lavagnese

Mercoledì 02/02/22 Fossano-Città di Varese

Domenica 06/02/22 Città di Varese-Novara

Domenica 13/02/22 Gozzano-Città di Varese

Mercoledì 16/02/22 Città di Varese-Borgosesia

Domenica 20/02/22 Chieri-Città di Varese

Domenica 27/02/22 Città di Varese-Imperia

Domenica 06/03/22 Asti-Città di Varese

Domenica 13/03/22 Ligorna-Città di Varese

Domenica 27/03/22 Città di Varese-HSL Derthona

Mercoledì 30/03/22 Sestri Levante-Città di Varese

Domenica 03/04/22 Città di Varese-Bra

Domenica 10/04/22 Sanremese-Città di Varese

Giovedì 14/04/22 Città di Varese-RG Ticino

Domenica 24/04/22 Caronnese-Città di Varese

Mercoledì 27/04/22 Città di Varese-Vado

Domenica 01/05/22 Casale-Città di Varese

Domenica 08/05/22 Città di Varese-Saluzzo

Domenica 15/05/22 PDHAE-Città di Varese

Da definire ultima di andata con il PDHAE