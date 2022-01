Cambiano di nuovo le regole della sosta a Varese: due euro al giorno in piazzale Kennedy e nell’area sosta di via Tonale

Sosta gratuita dalle 19 in poi nelle strisce blu e alcune vie nelle “zone verdi” del centro città convertite in sosta al costo di due euro al giorno: sono le nuove norme sulla sosta nel comune di Varese legate all’emergenza Covid.

Le aree di sosta che si trasformano in aree a 2 euro al giorno sono via Bertolone nella sua interezza, via Maspero tra via Bligny e l’ingresso del cimitero, l’area di sosta di via Tonale compresa tra via Vicenza e via Premuda, e tutto piazzale Kennedy.