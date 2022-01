Cancellate le scritte naziste dal muro della sede del Pd di Varese

Il 27 gennaio e il 25 aprile. Sono le due date simbolo scelte dal Partito Democratico di Varese per cambiare la facciata di via Padre Reginaldo Giuliani.

, i giovani esponenti del PD , tra cui Matteo Capriolo e Simona Sessarego, hanno preso vernice e pennelli per cancellare le Oggi, 27 gennaio, tra cui, hanno preso vernice e pennelli per cancellare le scritte oltraggiose comparse due settimane fa. In occasione del giorno della memoria hanno voluto cancellare i simboli nazisti e le frasi vergognose.

Una volontà precisa che, come hanno specificato Giovanni Corbo segretario provinciale e Luca Carignola segretario cittadino, ribadisce l’importanza dei valori della lotta partigiana contro il nazismo.

Una volta ripulita la facciata, il PD promuove un concorso tra giovani artisti e writers per decorare quella stessa parete con un murales: “ il tema è quello della memoria e del passaggio di consegne tra chi fu protagonista della lotta partigiana e le giovani generazioni” ha spiegato Michelangelo Moffa alla guida dei Giovani Democratici : “ il concorso è già stato promosso nelle scuole e presto lo pubblicizzeremo attraverso i nostri canali in modo da coinvolgere altri giovani artisti”.

Il 25 aprile , quindi, è in programma una nuova cerimonia, non si cancellerà ma si consegnerà alla città un messaggio importante per il passato, il presente e il futuro.