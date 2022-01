Cantieri al lavoro per il piano stazioni a Varese: il nuovo piazzale Trieste prende forma

Fervono i lavori nel cantiere di piazzale Trieste, di fronte alla stazione dello Stato a Varese: i lavori sono cominciati prima della fine dell’anno e si protrarranno per alcuni mesi.

In questi giorni è evidente il lavoro che prelude alla ripavimentazione del piazzale: l’area di fronte all’entrata della stazione FS diventerà infatti una grande piazza aperta che, a conclusione dei lavori, presenterà un grande passaggio pedonale davanti alla stazione, che sarà ottenuto eliminando l’attuale corsia stradale dedicata al passaggio degli autobus.

I lavori in piazzale Trieste quando arriveranno a conclusione, mostreranno visibilmente i contenuti del progetto stazioni: in quella zona ci saranno aree verdi, nuovi semafori intelligenti, passaggi pedonali, telecamere. Si creerà una sorta di promenade che unirà piazzale Trieste a piazzale Trento (quello della stazione Nord) con una pavimentazione composta da moduli di pietra di basalto grigia, con alberi e aiuole che orientano i percorsi pedonali.

La promenade sarà decorata da grandi panchine di pietra e da aiuole di magnolie – per questo, è prevista la piantumazione di 150 magnolie – posizionate sempre lungo i flussi principali dei pedoni, che saranno privilegiati nel progetto. Un cambio di pavimentazione in prossimità degli attraversamenti pedonali, trattati con lo stesso materiale di piazze e camminamenti, è pensato, per esempio, per indurre le auto a rallentare, dando precedenza a chi si muove a piedi.