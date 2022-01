I capigruppo di maggioranza intervengono sulle Commissioni consiliari a Varese

In una nota a firma Giacomo Fisco, Francesca Strazzi, Dino De Simone, Giuseppe Pullara, capigruppo di maggioranza, viene rinnovata «la disponibilità a concedere alle forze di minoranza la presidenza della commissione attività produttive».

«Tale disponibilità», continua la nota «non è da intendersi come abdicazione nella scelta del presidente. Sebbene la scelta spetti alla minoranza, tale importante ruolo non può essere rappresentato da persone appartenenti a gruppi populisti che, ad esempio sono ostili, al governo nazionale».

«Ci rimettiamo alla saggezza delle forze moderate del centrodestra affinché sappiano individuare la persona più adatta. Al fine di confermare la scelta della collaborazione e non certo per mettere in difficoltà la Lega e le forze della destra varesina siamo altresì disponibili a concedere alle opposizioni la vicepresidenza della commissione cultura e politiche giovanili, due temi importanti per la città e che richiedono un clima di confronto e collaborazione costante con tutte le forze politiche» concludono i consiglieri.