“Castiglione Olona. Il cardinale, la chiesa, la città”. In diretta l’incontro per i 600 anni della Collegiata

Si aprono le celebrazioni per i festeggiamenti dei 600 anni della collegiata. Dopo la diretta video della messa inaugurale, celebrata nella serata di venerdì 7 gennaio, nella giornata di oggi, sabato 8 gennaio, è la volta della Conferenza d’inaugurazione del Sesto Centenario della Collegiata di Castiglione Olona, dal titolo “Castiglione Olona. Il cardinale, la chiesa, la città“, tenuta da mons. Timothy Verdon, storico dell’arte e direttore del Museo dell’Opera del Duomo di Firenze. A 600 anni dalla fondazione della Collegiata, una conferenza per raccontare il cardinale Branda Castiglioni, suo fondatore, l’Umanesimo cristiano e l’ideale di città che sei secoli fa prese forma artistica a Castiglione Olona: non solo un progetto estetico, che trasformò l’antico borgo, poi noto quale “Isola di Toscana in Lombardia”, in una delle prime albe del Rinascimento italiano, ma uno straordinario progetto anche etico e sociale. Per rimanere aggiornato sulle iniziative del Sesto Centenario (2022 – 2025) segui i social del Museo della Collegiata oppure manda una mail a didattica@museocollegiata.it.

QUI IL VIDEO DELLA CONFERENZA (inizio alle 10.30 di sabato 8 gennaio 2022):

QUI LA DIRETTA DELLA SANTA MESSA TRASMESSA IL 7 GENNAIO 2022: