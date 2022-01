Castiglione Olona, la città ideale del cardinale Branda luogo di incontro tra fede, arte e cultura

(Nella foto monsignor Timothy Verdon) – La fede, l’arte e la cultura si sono fuse questa mattina, sabato 8 gennaio, nella luce mistica della Collegiata di Castiglione Olona per un importante momento di approfondimento che, dopo la messa di ieri, ha dato il via alle celebrazioni per il sesto centenario della chiesa che domina il borgo.

Dopo i saluti e gli interventi istituzionali del sindaco di Castiglione Giancarlo Frigeri e dell’assessore alla cultura di Regione Lombardia Stefano Bruno Galli, monsignor Timothy Verdon – storico dell’arte e direttore del Museo dell’Opera del Duomo di Firenze – è stato protagonista di una lectio magistralis dal titolo “Castiglione Olona. Il cardinale, la chiesa, la città”.

Monsignor Verdon, con il monumento funebre del cardinale alle sue spalle, ha raccontato e quasi fatto rivivere la figura di Branda Castiglioni, trasportando il pubblico presente nello spirito e nella visione che, sei secoli orsono, animarono il colto prelato nella costruzione della Collegiata e nella rifondazione di Castiglione Olona: non solo un progetto estetico, che trasformò l’antico borgo in una delle prime albe del Rinascimento italiano, ma uno straordinario progetto anche etico e sociale.

Monsignor Verdon ha sottolineato i tanti collegamenti che il cardinale intrecciò nel borgo sulle rive dell’Olona con la Firenze rinascimentale, con i centri europei dell’arte e della cultura ma anche con la Gerusalemme storica e la Gerusalemme celeste, la città ultima e ideale, rifugio e insieme luogo di adempimento e di pienezza : «Castiglione anche nel limite delle sue dimensioni doveva essere il sacramento di una promessa, che prende la forma di una città futura in cui tutti hanno diritto di cittadinanza e dove tutti troveranno quella pace che in questa terra ci sfugge, anzi che rifiutiamo».

Qui potete rivedere la lectio magistralis di monsignor Verdon:



