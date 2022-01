A Cavaria i bimbi con la babysitter mentre le mamme straniere vanno a lezione di italiano

«Il primo problema per chi, provenendo da un altro paese, approda in Italia per viverci è capirne la lingua e riuscire a farsi comprendere. La barriera linguistica crea non solo problemi pratici e relazionali per i/le migranti, ma anche incomprensioni ed è un ostacolo all’accoglienza nella comunità ospitante. La lingua italiana è la strada che ci unisce. Non c’è vera integrazione senza questo passaggio obbligato, quello di apprendere la lingua del Paese che ti ospita». Questa l’idea di Irene Scaltritti, assessore al Welfare del Comune di Cavaria con Premezzo, guidato dal sindaco Franco Zeni.

È partendo da questo principio che l’amministrazione, di Cavaria con Premezzo «considerata la presenza sul territorio di adulti stranieri extracomunitari con necessità di alfabetizzazione nella lingua italiana», ha deciso di sottoscrivere una convenzione con il C.P.I.A. di Gallarate. «Mettendo a disposizione personale docente qualificato e materiale didattico – continua Scaltritti – terrà lezioni di italiano completamente gratuite presso la Sala Civica dell’Antico Palazzo Comunale, spazio messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale».

Il C.P.I.A. di Gallarate terrà i corsi di di alfabetizzazione linguistica grazie al Progetto FAMI, il “Fondo asilo migrazione e integrazione 2014-2020”, strumento finanziario istituito con Regolamento UE n. 516/2014 che ha come obiettivo quello di promuovere una gestione integrata dei flussi migratori sostenendo tutti gli aspetti del fenomeno.

«Tenendo i corsi sul nostro territorio – prosegue l’assessore Scaltritti – riusciremo ad agevolare anche le fasce più deboli, come le mamme, che altrimenti non potrebbero frequentare il corso poiché non riuscirebbero a spostarsi. Tra l’altro, durante lo svolgimento delle lezioni e nella stessa aula, sarà attivo un servizio gratuito di baby-sitteraggio: un’ottima cosa poiché, il non sapere a chi lasciare i bambini, era stato uno dei motivi di mancanza di partecipazione di alcune mamme quando la nostra Amministrazione Comunale – grazie a delle insegnanti in pensione volontarie – aveva organizzato un corso di italiano per stranieri pre-pandemia. Si attiverà, inoltre, la mediazione linguistica, qualora dovesse rendersi necessaria, per chi davvero è ai primissimi rudimenti con la nostra lingua».

Grazie all’apprendimento della lingua italiana si potrà anche accedere, grazie a C.P.I.A., agli esami per ottenere le diverse certificazioni (livello A1 per il permesso di soggiorno, livello B1 per la cittadinanza).

Per maggiori informazioni: 0331 772826 (CPIA GALLARATE)www.cpia1varese.edu.it/ Ufficio Cultura – Biblioteca Comune di Cavaria con Premezzo biblioteca@comune.cavariaconpremezzo.va.it 0331217480/42 bibliotecacavaria@comune.cavariaconpremezzo.va.it 0331217480