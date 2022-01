Il centro vaccinale di Gallarate sarà attivo dal 28 gennaio, il 31 chiude quello di Malpensafiere

Il centro vaccinale di Gallarate sarà operativo a partire dalla prossima settimana. I lavori, all’interno dell’ex caserma dell’Aeronautica, procedono speditamente e il giorno dell’inaugurazione si avvicina.

« Ancora non abbiamo definito esattamente quando apriremo – spiega il direttore socio sanitario dell’ASST Valle Olona Marino Dell’Acqua – sicuramente, per fine mese tutte e 40 e linee vaccinali attualmente attive a Malpensafiere si sposteranno nella nuovo hub di Gallarate. Abbiamo aperto le agende dal 28 gennaio e si sono subito esaurite. Contiamo di procedere in parallelo con le due sedi per un paio di giorni poi dal 31 gennaio, tutta l’attività sarà concentrata a Gallarate».

Il dottor Dell’Acqua richiama l’attenzione su alcune prenotazioni assegnate a Malpensafiere nel mese di febbraio che dovranno essere riassegnate: « Lo stesso sistema di prenotazione di Poste avviserà del cambiamento di sede con un SMS che arriverà direttamente ai prenotati. Chiedo di prestare attenzione perché a febbraio, al centro di Malpensafiere non ci sarà più alcuna attività vaccinale».

La partenza vedrà subito un’accelerazione con 40 linee vaccinale che potranno aumentare fino a 60 in caso di necessità: « I problemi che si sono verificati i primi giorni del centro tamponi sono stati risolti con alcune modifiche. Abbiamo diversificato gli orari tra i prenotati e coloro che hanno il foglio di fine quarantena senza appuntamento. In questo modo si sono superati i problemi di congestionamento della viabilità. Il genio militare ha fatto un eccellente lavoro all’interno del centro dove ci sono due grandi spazi adibiti a parcheggi in grado di contenere un numero di auto superiore a quelle che ci stanno a Malpensafiere. Davanti al centro vaccinale sono stati ricavati alcuni posti, una cinquantina in tutto, per le persone con disabilità. Sono stati realizzati due ingressi differenti per i servizi tamponi e vaccini. Abbiamo previsto, infine, un sistema tagliacode ancora più efficiente che assegna direttamente il box in base alla diversa tipologia di vaccino: prima, seconda o terza dose piuttosto che vaccinazione pediatrica. Credo che si potrà partire senza intoppi. Poi, nel caso ci dovesse essere qualche criticità, la si risolverà efficacemente».

A inaugurare il nuovo centro di Gallarate dovrebbe essere il generale Francesco Figliuolo: la sua presenza è stata annunciata per il prossimo 24 gennaio.