Comincia la maratona delle commissioni a Varese: sei insediamenti in due giorni

Comincia nel tardo pomeriggio di oggi la maratona di insediamenti delle commissioni consiliari del comune di Varese, dopo “l’anticipo” dell‘insediamento della commissione urbanistica a fine dicembre.

Questa sera ne sono previste tre: la commissione affari generali, la commissione lavori pubblici e la commissione servizi sociali. Per domani ne sono previste altre tre: la commissione cultura, la commissione bilancio e la commissione area vasta. I tutti i casi, l’ordine del giorno previsto prevede l’insediamento della commissione, la nomina del presidente e la nomina del vice presidente.

Le altre sedute di insediamento si terranno lunedì prossimo, 17 gennaio (Commissione Ambiente e Commissione Giovani e Sport) e martedì 18 (Commissione servizi educativi, commissione polizia locale e commissione attività produttive)

In particolare, oggi lunedì 10, la Commissione Affari Generali è convocata alle 17.30, la Commissione Lavori Pubblici è convocata per le 18 e la Commissione Servizi Sociali è convocata per le 18.30.

Martedì 11 alle 17,30 è prevista la commissione cultura, alle 18 la commissione bilancio e alle 18.30 la commissione area vasta.

Tutte le commissioni sono state organizzate in video conferenza, e saranno visibili sul canale you tube del comune di Varese.