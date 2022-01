Commozione per l’ultimo saluto a Francesca Pirali nella sua Busto Arsizio:”Eri piena di vita”

Si sono svolti questa mattina nella chiesa del quartiere Santi Apostoli di Busto Arsizio i funerali della ventinovenne Francesca Pirali, deceduta nel tragico incidente stradale in provincia di Brescia nella giornata di venerdì 7 gennaio.

Oltre un centinaio di persone tra amici, parenti e semplici conoscenti hanno voluto portare l’ultimo saluto ad una ragazza da tutti considerata solare, dolce e piena di vita che lavorava come igienista dentale in un importante studio dentistico della città. In prima fila c’erano i genitori, la sorella e il fidanzato che era con lei in auto quel tragico giorno e che ha riportato, fortunatamente, solo ferite lievi.

Dopo l’omelia di don Maurizio, parroco del quartiere, che ha chiesto a tutti coloro che la conoscevano di dirle «grazie per aver lasciato in ognuno le cose importanti della vita», sono stati letti numerosi messaggi da parte dei colleghi di studio presso il quale lavorava da ormai diversi anni: con parole toccanti e commoventi hanno tratteggiato il profilo di una ragazza dal sorriso disarmante, semplice, piena di vita, sempre pronta ad aiutare amici e colleghi e una grande professionalità che svolgeva il suo lavoro con scrupolo e grande senso di responsabilità.

Prima dei colleghi era stata un’amica a dedicarle i suoi pensieri e infine è toccato al papà Amedeo, medico dell’ospedale di Busto Arsizio in pensione, che ha raccontato alcuni episodi del loro rapporto negli anni, con il groppo in gola di chi non riesce a trattenere le lacrime.