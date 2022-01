Il comune di Varese lavora per far arrivare i fondi PNRR al Sacro Monte

Il Comune di Varese sta lavorando per far partecipare il Sacro Monte a un bando del PNRR.

Si tratta, in particolare, di un bando contenuto all’interno delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per quanto riguarda il settore “Turismo e Cultura 4.0”. La misura prevede risorse per la: “Rigenerazione di piccoli siti culturali. Patrimonio culturale, religioso e rurale” attraverso anche l’attrattività.

In questo senso verrà individuato un progetto pilota per la Lombardia per la rigenerazione culturale, sociale ed economica del borgo. Il bando ha anche l’obiettivo di prevenire lo spopolamento dei borghi e quindi l’attuazione di misure di rilancio.

«I nostri uffici si sono subito messi al lavoro e stiamo partecipando agli incontri promossi da Anci per la costruzione del miglior progetto – dicono il sindaco Davide Galimberti, la vicesindaca Ivana Perusin e l’assessore Enzo Laforgia – abbiamo però bisogno di fare squadra su questo importante luogo ed è importante che si proceda ad una co progettazione insieme prima di tutto alla Regione, ma anche a tutte le realtà presenti al Borgo, dalla Curia alle associazioni e agli operatori economici. Questo bando può avere importanti ricadute e lavorando insieme potremmo realizzare un ottimo progetto da presentare».