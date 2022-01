Concerto per l’Epifania al santuario del Sacro Monte di Varese, con replica a Besozzo

(foto di Antonella Martinelli) – Un bell’appuntamento musicale al Sacro Monte per la giornata dell’Epifania.

Giovedì 6 gennaio, alle 18 nel santuario di Santa Maria del Monte, l’orchestra da camera Sacro Monte, diretta dal M° Giovanni Conti, proporrà un concerto con musiche di Georg Friedrich Händel e Vincenzo Manfredini, con il soprano Francesca Lombardi Mazzulli e Nicola Bisotti all’organo.

Il concerto è ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti (obbligo di super green pass). E’ possibile salire al Sacro Monte con l’autobus navetta.

Il concerto sarà replicato sabato 8 gennaio alle 21 nella chiesa parrocchiale di Besozzo (chiesa dei SS Alessandro e Tiburzio martiri, in via Indipendenza1). Anche in questo caso ingresso libero, ma si consiglia la prenotazione chiamando il numero 320 1972169 dalle 17 alle 21.

La locandina del concerto al Sacro Monte

La locandina del concerto a Besozzo