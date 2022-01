Per ogni contagiato dal Covid-19 in media un mese di assenza dal posto di lavoro

Il 23esimo report nazionale elaborato dalla Consulenza statistico attuariale (Csa) dell’Inail riporta anche il dato delle infezioni di origine professionale riconosciute e indennizzate dall’Inail dall’inizio della pandemia. Al 31 dicembre 2021, l’83% di tutte le denunce è stato riconosciuto positivamente, generando nel 96% dei casi un indennizzo.

Per i decessi, invece, la percentuale di riconoscimento si attesta provvisoriamente al 63%. Il 99% degli indennizzi sono inabilità temporanee, con le menomazioni permanenti pari allo 0,7% e le rendite a superstiti per casi mortali allo 0,3%.

L’inabilità temporanea riconosciuta per ogni tipo di indennizzo ha raggiunto complessivamente quasi quattro milioni di giornate, con un numero medio di 30 giorni di assenza dal lavoro, compresi i tre di franchigia. L’assenza media dal posto di lavoro di un infortunato da Covid-19 è dunque di un mese. (Fonte Inail)