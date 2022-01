Ennesima perdita di tempo per i tamponi in una scuola di Busto Arsizio

Buongiorno direttore,

vorrei riportare l’attenzione sull’ennesimo caso di malfunzionamento del sistema scuola-ats-tamponi. Ieri sera riceviamo in chat scolastica che risulta un positivo in classe. Allarmismo generale. La maestra comunicherà in serata il tutto e a noi genitori dovrebbe arrivarci il provvedimento per fare un tampone in modo gratuito in farmacia.

Non ricevendo nulla tutti noi genitori stamattina ci siamo messi in coda in farmacia nel quartiere di Beata Giuliana a Busto Arsizio per fare un tampone a pagamento e poter portare i figli a scuola. Nel frattempo riceviamo un messaggio dalla maestra che la positività è di una maestra che lavora con meno ore a settimana e quindi non si ha l’obbligo del tampone.

I bambini li portiamo a scuola (plesso Puricelli) tutti arrabbiati per perdita di tempo, permessi al lavoro ecc… e rimaniamo tutti nela speranza che Ats, ricevendo la segnalazione, non ci obblighi a portare questi poveri bambini di seconda elementare a fare il tampone per una svista della preside.

Grazie buona giornata