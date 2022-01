Coppa Italia di hockey, Mastini Varese a caccia dell’impresa in Trentino

La Coppa Italia è una chimera sempre sfuggita all’hockeyghiaccio varesino: quando i gialloneri erano ai vertici nazionali il trofeo non si giocava (unica eccezione il 1991, vittoria dell’Asiago), da quando invece si disputa tra formazioni della Serie B/IHL i Mastini non hanno mai fatto molto strada con l’unica eccezione del 2020.

Due anni fa, in quello che fu uno degli ultimi appuntamenti prima dell’arrivo del coronavirus, la squadra del presidente Torchio arrivò a sfiorare il trofeo, perdendo 6-5 a Merano contro i padroni di casa dopo essere stati sotto 4-0. Ora il calendario ripropone la competizione con un quarto di finale in gara secca seguito dalle Final Four da disputare sulla pista di Egna il 22-23 gennaio: al via le prime otto della regular season con Vanetti e compagni iscritti come ultima classificata (fuori Bressanone e Appiano).

Per questo motivo i Mastini troveranno subito di fronte una delle grandi favorite, il Valdifiemme, da affrontare sul ghiaccio di Cavalese: l’appuntamento è per martedì 18 a partire dalle 20,30 (arbitri Egger e Ricco) e il compito per i gialloneri è improbo. Dopo aver vinto la prima fase, i trentini sono in testa anche al Master Round con 18 punti contro i 17 del Caldaro, appena superato all’overtime 3-2 con rete decisiva di Ghizzo e reti precedenti di Chelodi e Odorizzi. Il tecnico Kostner avrà a disposizione anche gli ultimi acquisti, Moucka e Cataldi.

La squadra di Malfatti, che nel frattempo attende l’arrivo in città dei due nuovi acquisti canadesi McGrath e Capannelli annunciati ieri, non si tirerà indietro al netto di una rosa che per forza di cose non sarà lunghissima. Ma i gialloneri non sono abituati ad arrendersi ai pronostici e senza dubbio proveranno a lasciare il segno. E d’altra parte proprio a Cavalese, nella serata di Santo Stefano, il Varese tenne a lungo in bilico il risultato con i fiemmesi salvo capitolare solo nelle ultimissime battute (5-2 il finale), subendo due reti nell’ultimo minuto. Quelle situazioni in cui basta poco per cambiare improvvisamente la storia del match.