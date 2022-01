Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del 14, 15 e 16 gennaio

Dal mercato contadino alla scoperta del Marocco, diversi sono gli eventi in tutta la provincia. Gli appassionati del ghiaccio possono preparare i pattini per scivolare sulla pista di Cuasso al Monte o sul Lago di Ganna. Per chi ama il teatro spettacoli a Gallarate e Busto Arsizio e poi tante le mostre da visitare.

EVENTI

BUSTO ARSIZIO – Torna il mercato contadino al parco Comerio. Appuntamento domenica coi produttori agricoli locali per la prima edizione del 2022 – Tutte le info

VARESE – Sant’Antonio a Varese, il falò non ci sarà ma le celebrazioni religiose sono garantite. Dal 15 al 17 gennaio celebrazioni e appuntamenti in presenza e on line rinnovano la festa di sant’Antonio Abate, una delle tradizioni più sentite dai varesini – Tutte le info

CUASSO AL MONTE – La pista su ghiaccio di Cuasso al Monte prolunga l’apertura per un weekend. A grande richiesta l’associazione On ha deciso di prolungare ancora per qualche giorno l’apertura della pista su ghiaccio: si potrà pattinare anche in questo fine settimana – Tutte le info

VARESE – Simposio del progetto “Giovani pensatori” dell’Insubria dedicato a storia e tradizioni del lago di Varese. «Alla scoperta del Lago di Varese tra storia, tradizione e tutela» è l’incontro online che l’ateneo propone venerdì 14 gennaio nell’ambito delle attività formative per la XIII edizione del progetto – Tutte le info

BESNATE – Besnate alla scoperta del Marocco con i blogger di “Andiamo in camper”. L’incontro “Marocco – Immagini di viaggi in libertà” è previsto per domani, venerdì 14 gennaio, nella sala consiliare di Besnate – Tutte le info

MUSICA

MUSICA – “Lago ad altra quota” è il nuovo singolo dei “Fast animals and slow kids”. Il nuovo singolo della band disponibile da domani, venerdì 14 gennaio, per la programmazione radiofonica – Tutte le info

BAMBINI

Soleggiato e freddo questo fine settimana può essere l’occasione per qualche gita invernale in famiglia o per andare a pattinare tutti insieme sul ghiaccio, in natura o nelle piste allestite in città. Non mancano originali laboratori e spettacoli

CINEMA E TEATRO

VARESE – Encanto apre la nuova stagione di Cinemakids. Filmstudio90 propone ai bambini dieci film da guardare al cinema con tutta la famiglia la domenica pomeriggio alle ore 15. Si comincia il 16 gennaio – Tutte le info

GALLARATE – La regina dei ghiacci arriva al teatro Condominio di Gallarate. Con il teatro “covid free”, il Green Pass rafforzato, la mascherina Ffp2 per entrare, Il Teatro Condominio attende domenica 16 gennaio alle 16 grandi e piccoli per l’attesissima fiaba – Tutte le info

BUSTO ARSIZIO – L’opera buffa “La Serva Padrona” al teatro Sociale di Busto Arsizio. L’opera di G. B. Pergolesi, che andrà in scena domenica 16 gennaio alle ore 17.00 al teatro di piazza Plebiscito, dedicato a Delia Cajelli. L’assessore Maffioli: “Sforzi premiati dal pubblico” – Tutte le info

ARTE E MOSTRE

BUSTO ARSIZIO – Le fotografie con la penna di Pinuccio Magini in mostra alla Galleria Boragno. Dal 7 al 16 gennaio Galleria Boragno ospita la mostra degli schizzi a penna dell’architetto bustese scomparso nel 2020 – Tutte le info

FAGNANO OLONA – L’associazione Otium-Arte Pedagogica presenta la mostra collettiva “Il mare d’inverno”. Presso lo spazio Otium di via Patrioti 35 a Fagnano Olona esporranno le loro opere numerosi artisti – Tutte le info

MILANO – La magia delle cose. A Palazzo Reale le opere dei maggiori rappresentanti del movimento artistico successivo alla Prima Guerra Mondiale – Tutte le info

MILANO – Frammenti di una figurazione. La Fondazione dedica una grande mostra omaggio a Domenico Gnoli – Tutte le info

BUSTO ARSIZIO – Esercizi di relazione alla Fondazione Bandera. In mostra le opere di Fabrizio Parachini e Luca Scarabelli in un dialogo sul potere evocativo del colore – Tutte le info

RANCATE CH – Due sale per Giacomo Martinetti e Giovanni Serodine alla Pinacoteca Züst. L’ente cantonale con sede a Rancate (CH) propone anche il confronto tra due artisti di origine ticinese. Un’occasione per cogliere la ‘forza’ che Roberto Longhi vide in Giovanni Serodine – Tutte le info

SPORT

CICLOCROSS – Alla riscoperta di una classica: torna il ciclocross a Solbiate Olona. Domenica 16 gennaio in gara giovani e amatori con un numero di partenti che raggiungerà le duecento unità – Tutte le info

TURISMO

CASTIGLIONE OLONA – Via Francisca e Taccuino dell’Esploratore, le iniziative che promuovono la Collegiata. La Collegiata di Castiglione Olona è inclusa, insieme ad altri beni, anche in diverse iniziative di promozione territoriale, come il Taccuino dell’Esploratore e la via Francisca del Lucomagno, l’antico cammino che conduce da Costanza a Pavia – Tutte le info

VALGANNA – Pattini, hockey e persino una band sul ghiaccio della Torbiera di Ganna. Come raggiungerla in auto, pullman o a piedi. Nel comune di Valganna, dietro la Badia di Ganna, si trova uno dei luoghi più amati dai varesotti, specialemente durante l’inverno quando si trasforma in una gigantesca pista da pattinaggio – Tutte le info