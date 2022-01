Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del 21, 22 e 23 gennaio

E’ in arrivo un fine settimana freddo ma con il sole. A Varese torna il Mercato della Terra di Slow Food, domenica chiude al Maga la grande mostra sugli Impressionisti mentre a Laveno ci sarà la giornata ecologica. Inoltre qualche consiglio per una gita fuori porta.

METEO

LE PREVISIONI – Vortice polare in arrivo, giornate belle ma fredde per il fine settimana. Il Varesotto rimarrà in parte riparato dalle forti correnti gelide che transiteranno da Nord. Clima più mite da inizio settimana – Tutte le info

EVENTI

VARESE – Secondo appuntamento a Varese per il Mercato della Terra di Slow Food. Il Mercato della Terra torna in città nella giornata di venerdì 21. Banchi il primo e il terzo venerdì di ogni mese – Tutte le info

VARESE – Alla Kolbe la messa per la festa del santo patrono dei giornalisti. Sabato 22 gennaio alle 10 è previsto anche un incontro “I nuovi scenari. Come restare protagonisti”, con la partecipazione dell’inviato di “Avvenire” Nello Scavo e il presidente dell’ordine dei giornalisti Riccardo Sorrentino. La funzione religiosa si terrà alle 11 e 30 – Tutte le info

GALLARATE – Diplomazia e cultura: un incontro al Maga. Nell’ambito di Academy Young, l’Associazione Mondo Internazionale promuove il convegno dedicato alla prospettiva di dialogo tra Geopolitica e produzione artistica – Tutte le info

VARESE – È iniziata a Varese la settimana ecumenica per l’unità dei cristiani. Il tema di quest’anno è “in oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti qui per onorarlo”. Ecco le iniziative – Tutte le info

LEGNANO – A Legnano la “Sagra del Risotto” a sostegno della Caritas di San Domenico. Dal 21 al 23 gennaio in Via Bixio, alla contrada San Domenico “giro risotti” senza limiti. Per ogni coperto una parte del ricavato sarà devoluta alle iniziative solidali dell’ente caritatevole – Tutte le info

BUSTO ARSIZIO – Dalla matematica alla Shoah: gli incontri alla libreria Boragno di Busto Arsizio. Ospiti il gallaratese Sebastiano Nicosia, autore di “La matematica dalla a alla Z”, e Enzo Fiano con il libro “Charleston – storia di una grande famiglia travolta dalla Shoah” – Tutte le info

CASTIGLIONE OLONA – Il dovere della Memoria, a Castiglione Olona una mostra ricorda la tragedia della Shoà. La mostra, allestita dal Circolo culturale Masolino da Panicale, sarà visitabile dal 23 gennaio al 6 febbraio nelle sale espositive di Palazzo Branda – Tutte le info

MUSICA

VARESE – Enjoy Duo in concerto su Youtube per la Stagione concertistica dell’Università dell’Insubria. L’appuntamento di venerdì 21 gennaio viene proposto solo a distanza, in collegamento streaming dall’Aula Magna del Rettorato. Sul palco l’Enjoy Duo, formato dalla violinista Daniela Carabellese e dal pianista Pietro Laer – Tutte le info

VARESE – L’ensemble Amadeus in san Vittore a Varese per il 60esimo anniversario dell’ordine degli architetti. L’appuntamento, libero e gratuito per tutta la popolazione, è per venerdì 21 gennaio 2022, alle 20.30. “Musica e architettura formano una ritmica armonia delle forme e delle sensazioni” – Tutte le info

GALLARATE – Al Teatro Condominio di Gallarate arriva Lenny Jay, che fa rivivere Michael Jackson. Sabato 22 in scena il performer brasiliano che ricostruisce con incredibile somiglianza movenze e voce del celebre cantante scomparso nel 2009 – Tutte le info

BAMBINI

Questo fine settimana può essere l’occasione per qualche gita invernale in famiglia con i bambini, per andare a pattinare sul ghiaccio o per scoprire nuove storie al calduccio di un teatro, di una libreria o del salotto di casa e, perché no, sperimentarsi in laboratori creativi

TEATRO

CULTURA – Covid tra la crew, rimandato lo spettacolo di Drusilla Foer a Varese. A causa di una positività al covid la compagnia di Drusilla Foer deve andare in quarantena. Spettacolo rimandato al Teatro di Varese per il 24 febbraio – Tutte le info

SARONNO – Imparare a gestire le emozioni a teatro: Cuore al Giuditta Pasta di Saronno. Sarà Claudio Milani a portare in scena lo spettacolo per bambini Cuore domenica 23 gennaio alle 16 al Teatro Giuditta Pasta – Tutte le info

ARTE E MOSTRE

GALLARATE – Ultimi giorni per scoprire gli Impressionisti al Maga di Gallarate. Nel periodo natalizio, fino al 9 gennaio, sono stati tremila i visitatori, con un picco in particolare domenica 2 – Tutte le info

VENEGONO SUPERIORE – Ultimo weekend di visita per il presepe dei Missionari di Venegono Superiore. Sabato 22 e domenica 23 gennaio si potrà il tradizionale presepe del Castello dei Comboniani, un allestimento radicato in paese visto che la prima edizione risale a sessant’anni fa – Tutte le info

RANCATE CH – Due sale per Giacomo Martinetti e Giovanni Serodine alla Pinacoteca Züst. L’ente cantonale con sede a Rancate (CH) propone anche il confronto tra due artisti di origine ticinese. Un’occasione per cogliere la ‘forza’ che Roberto Longhi vide in Giovanni Serodine – Tutte le info

AMBIENTE

LAVENO MOMBELLO – CITTIGLIO – “Puliamo la pista ciclabile”, Laveno e Cittiglio insieme per una giornata ecologica. L’appuntamento è per sabato 22 gennaio, dalle 14 ed è aperto a tutti coloro che vogliono dare il loro contributo – Tutte le info

TURISMO

TURISMO – Dal Lago alla Rocca: il meraviglioso paesaggio della piccola Caldè. La piccola Caldè, frazione del comune di Castelveccana offre un’incredibile vista sul Lago Maggiore. Ottima per una breve passeggiata anche in inverno e primavera – Tutte le info

TURISMO – Cosa visitare se si alloggia a Varese. La zona di Varese offre tanti punti d’interesse interessanti da poter visitare – Tutte le info

LIBRI

IN LIBRERIA – “Il paese della jacaranda” è il primo romanzo della varesina Barbara Fettuccia. 35 anni, originaria di Casciago ma cittadina del mondo per lavoro e per amore, oggi vive in provincia di Pavia. Sposata e mamma di due splendide bimbe, presenta il suo nuovo lavoro con una dedica speciale – Tutte le info