Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del 28, 29 e 30 gennaio

Anche nel fine settimana sono diversi gli appuntamenti del Giorno della Memoria con mostre, film e commemorazioni. Proseguono gli appuntamenti a teatro ma anche escursioni nella natura.

EVENTI

INDUNO OLONA – A Induno Olona un pieno di Vitamina C con le bancarelle di Campagna Amica. L’appuntamento con l’agrimercato dei produttori di Coldiretti è per sabato 29 gennaio – dalle 8,30 alle 12,30 – nel piazzale del rione San Cassano, sulla via Jamoretti – Tutte le informazioni

SESTO CALENDE – La musica di Nestore, i Celti e le passeggiate, cosa fare nel weekend a Sesto Calende (e dintorni). Incontri, nuove scoperte e saldi lungo il Ticino. Il sole e il bel tempo di questo fine settimana invitano a uscire di casa e godersi il Basso Verbano – Tutte le informazioni

GALLARATE – A Gallarate si pattina ancora in piazza (sotto l’albero di Natale). L’affluenza ancora buona alla pista da ghiaccio ha fatto prolungare il periodo e anche la presenza del simbolo natalizio, a causa della conformazione dell’impianto. Ma sono gli ultimi giorni: a breve sarà infatti smontata – Tutte le informazioni

VERGIATE – Il Gelato di Marina apre la stagione 2022. Sabato 29 gennaio 2022 la gelateria presenta tante golosità e novità per la stagione, tantissimi gelati e molto altro – Tutte le informazioni

MUSICA

BUSTO ARSIZIO – Giovanna Nocetti in concerto al Museo del Tessile di Busto Arsizio ospite de “La Pochielli”. Domenica 30 gennaio l’artista sarà accompagnata dalla pianista Atsuko NIeda con la partecipazione dei ballerini Cristina Carletti e Giuseppe Zoia – Tutte le informazioni

MENDRISIO – Riprende con un matinée la rassegna Musica nel Mendrisiotto. Protagonista il Duo Maclé, composto dalla varesotta Sabrina Dente e daAnnamaria Garibaldi, che suoneranno a quattro mani al pianoforte – Tutte le informazioni

TEATRO

VARESE – Eleazaro Rossi in “The Eleazaro Experience”: il Teatro di Varese incontra la Stand Up Comedy. Un flusso di coscienza che ruota attorno alla vita dello stand up comedian: dalla sua infanzia, alla paternità, passando dal rapporto uomo/donna fino ad arrivare alla religione. Imprevedibile e irriverente nella sua unicità – Tutte le informazioni

GALLARATE – Camilla e Corrado Tedeschi in scena insieme a Gallarate con “Partenza in salita”. I due attori, padre e figlia, portano al Teatro Condominio uno spettacolo dedicato proprio ad un rapporto speciale, quello tra padre e figlia – Tutte le informazioni

VARESE – Musica e comicità al Teatro di Varese con Eleazaro Rossi, Angelo Branduardi e i Jethro Tull. Gennaio si chiude con lo show del comico e il suo ultimo spettacolo, in programma il 28 – Tutte le informazioni

SPECIALE GIORNO DELLA MEMORIA

VEDANO OLONA – Il “fotografo dei lager” in mostra a Vedano Olona per il Giorno della Memoria. A Villa Fara Forni le tavole del pittore Marcello Tomadini. La mostra potrà essere visitata giovedì 27 e venerdì 28 gennaio dalle 14 alle 20, e sabato 29 gennaio dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18 – Tutte le informazioni

VARESE – Famiglie al cinema per il Giorno della memoria con Il viaggio di Fanny. Il film è ispirato a una storia vera: racconta la fuga di un gruppo di bambini, un viaggio di amicizia e libertà. Domenica 30 gennaio al Nuovo per Cinemakids – Tutte le informazioni

VARESE – Giorno della Memoria, sabato commemorazione degli omosessuali perseguitati. In occasione del Giorno della Memoria appena trascorso, Arcigay Varese dedicherà un momento sabato 29 gennaio alle 12:00 per ricordare le vittime omosessuali perseguitate durante il nazifascismo – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Il dovere della Memoria, a Castiglione Olona una mostra ricorda la tragedia della Shoà. La mostra, allestita dal Circolo culturale Masolino da Panicale, sarà visitabile dal 23 gennaio al 6 febbraio nelle sale espositive di Palazzo Branda – Tutte le informazioni

VARESE – Cinque artisti a Terezín: musica e parole per il Giorno della Memoria. Un bel progetto varesino che vede insieme gli splendidi musicisti dell’ensemble Klezmorim Maseltov, l’attrice tradatese Elisa Carnelli e il regista Stefano Soru – Tutte le informazioni

LINATE – In mostra disegni e poesie dei bambini di Terezín. Tra i numerosi appuntamenti della settimana della Memoria Sea presenta una mostra all’aeroporto di Milano Linate – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

GAZZADA SCHIANNO – Tre domeniche dedicate all’arte religiosa a Villa Cagnola a Gazzada Schianno. Appuntamento domenica 30 gennaio, 6 e 27 marzo 2022 alle ore 17:00, a seguire la visita alla Collezione – Tutte le informazioni

LIBRI

CASTIGLIONE OLONA – Tornano gli appuntamenti letterari a Castiglione Olona, Erica Gibogini presenta “Pic nic al lago”. La scrittrice originaria del lago d’Orta sarà ospite al Caffè Lucioni con una storia di intrighi, amanti e rivalità sulle sponde del lago. Organizza il Borgo Antico – Tutte le informazioni

LIBRI – Rocco Schiavone scopre il dark web e i quotidiani online. L’ultimo lavoro di Antonio Manzini “Le ossa parlano”, edito da Sellerio, entra in diverse storie in cui Internet è protagonista anche con il dark web e cita il lavoro del quotidiano online Aostasera – Tutte le informazioni

NATURA

LUINO – Un’escursione al Sasso del Cucù in Valtravaglia in compagnia del Cai Luino. Un trekking nella natura per godere di panorami pazzeschi. L’appuntamento è per domenica 30 gennaio – Tutte le informazioni