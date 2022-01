Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del 7, 8 e 9 gennaio

Ultimi scampoli di eventi legati alle festività Natalizie salutano il weekend. La Collegiata di Castiglione Olona festeggia i 600 anni della fondazione che potrete seguire in diretta su VareseNews. Poi concerti e mostre d’arte oltre che passeggiate nella natura

EVENTI

CASTIGLIONE OLONA – In un messaggio di Papa Francesco gli auguri per i 600 anni della Collegiata di Castiglione Olona. Venerdì 7 gennaio il seicentesimo anniversario sarà aperto con una messa solenne, mentre sabato 8 gennaio si terrà una lectio magistralis. I posti sono esauriti ma entrambi gli eventi saranno trasmessi in diretta sul canale YouTube di Varesenews – Tutte le info

INDUNO OLONA – Primo appuntamento del 2022 con il Mercato della terra di Induno Olona. Nella mattinata di sabato 8 gennaio, i produttori locali selezionati da Slow Food accoglieranno i consumatori in via Jamoretti, in località San Cassano – Tutte le info

LAVENO MOMBELLO – Frozen e lo Schiaccianoci: spettacoli sulla pista di pattinaggio di Laveno. Pattinatrici professioniste accompagneranno il racconto dello Schiaccianoci il 6 e il 9 gennaio alle 11.30, mentre Frozen sarà in pista sabato 8 alle 15.30 – Tutte le info

LUINO – Più di 100mila mattoncini LEGO® e oltre mille visitatori per i “Fantastici Mondi” di Silvano Premoselli. Ultimi giorni per esplorare la mostra personale dell’artista che crea mondi, quadri e suggestioni utilizzando i celebri mattoncini colorati. La mostra è durata un mese ed è visitabile a Luino, Palazzo Verbania – Tutte le info

VENEGONO SUPERIORE – Cento anni insieme: i Missionari Comboniani festeggiano con un presepio speciale. Il presepio di Venegono Superiore può essere visitato fino al 7 gennaio tutti i giorni, poi dall’8 al 31 gennaio solo il sabato e la domenica – Tutte le info

NATURA

LUINO – Dal Sempione allo Staldhorn con il Cai di Luino. La passeggiata è in programma per domenica 9 gennaio. Per informazioni e iscrizioni è necessario contattare gli organizzatori – Tutte le info

VARESE – Forte di Orino: la meta preferita delle gite natalizie, ecco come arrivarci. Una terrazza panoramica su tutto il Varesotto raggiungibile con sentieri adatti ad ogni esigenza: trasporti e sentieri per raggiungere uno dei punti più apprezzati e frequentati – Tutte le info

NATURA – Un video per presentare la grande area verde Insubria Olona. Il nome ufficiale dell’area è Ambito Territoriale Ecosistemico (ATE) Insubria-Olona e sotto la direzione del Parco Pineta riunisce i parchi RTO, Valle del Lanza, Medio Olona e Bosco del Rugareto – Tutte le info

MUSICA

MUSICA – La 44esima stagione di Musica nel Mendrisiotto prende il via da Stabio. L’appuntamento è per sabato 8 gennaio alle 20,30 nell’anfiteatro delle scuole medie di Stabio. Protagonisti la soprano Linda Campanella e il baritono Matteo Peirone – Tutte le info

ARTE

VARESE – Prorogata al 13 marzo al Castello di Masnago la mostra dedicata a Piero Chiara. Prorogata per il successo ottenuto la mostra che raccoglie libri ma anche oggetti, cartoline, lettere per conoscere la figura dello scrittore di Luino da un punto di vista inedito – Tutte le info

BUSTO ARSIZIO – Esercizi di relazione alla Fondazione Bandera. In mostra le opere di Fabrizio Parachini e Luca Scarabelli in un dialogo sul potere evocativo del colore – Tutte le info

GEMONIO – Un nuovo anno al Museo Bodini: riapre la mostra dedicata al ritratto. Sabato 8 gennaio riapre al pubblico l’esposizione con le opere di Floriano Bodini e Giuseppe Guerreschi – Tutte le info

MILANO – Frammenti di una figurazione. La Fondazione dedica una grande mostra omaggio a Domenico Gnoli – Tutte le info

MILANO – La magia delle cose. A Palazzo Reale le opere dei maggiori rappresentanti del movimento artistico successivo alla Prima Guerra Mondiale – Tutte le info

SPORT

CICLOCROSS – A Venegono Inferiore il Campionato regionale lombardo individuale di Ciclocross. Domenica 9 gennaio la gara per amatori con il trofeo “Lele” organizzato dal Team DueBi del patron Flavio Bugin – Tutte le info