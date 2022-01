“Costruiamo insieme i progetti per Cassano”. Il centrosinistra lancia la consultazione

«It’s time for change», è tempo di cambiare. Si affida a uno slogan un po’ alla Obama, il centrosinistra cassanese. L’alleanza tra Pd, In Movimento per Cassano e Azione lancia anche una consultazione popolare per chiedere quali sono i progetti che stanno «più a cuore per Cassano Magnago».

«Le altre forze politiche discutono sui nomi, noi pensiamo alle soluzioni per il futuro della città, siamo già al lavoro per presentare nelle prossime settimane le migliori idee per Cassano Magnago» dice il gruppo di liste di centrosinistra.

Il riferimento è alla discussione aperta nel centrodestra, settimana scorsa, sul nome del candidato sindaco per le elezioni 2022, ma anche sulla discontinuità che (la Lega in particolare) viene richiesta rispetto alla esperienza di Nicola Poliseno.

Legittima discussione, a cinque mesi dalle elezioni, che dovrebbero tenersi verso fine primavera. Certo il centrosinistra legittimamente sottolinea la propria coalizione già definita, salvo eventuali ulteriori liste.

E così il raggruppamento lancia già la fase di consultazione dei cittadini. «Quali sono i progetti che hai più a cuore per Cassano? Scrivi il tuo progetto o la tua idea all’indirizzo timeforchange.cassanomagnago@gmail.com» è l’invito che viene dai coordinatori Tommaso Police (Partito Democratico) Mario Colombo (Azione) Cosimo Mottura (lista civica In Movimento per Cassano). I più rilevanti, sostenibili e realizzabili concretamente, verranno selezionati e sottoposti al voto di tutti i cittadini cassanesi che desiderano esprimere la propria opinione».

Potranno votare i cittadini dai 16 anni di età residenti a Cassano Magnago o che lavorano in città. Si potranno inviare le proposte fino al 14 febbraio 2022.

«Successivamente – continuano i coordinatori – seguirà la votazione, saranno allestiti in città dei gazebo per permettere alle persone di votare le proposte migliori che diventeranno parte del programma e che saranno messe in cima alle priorità della nuova amministrazione comunale! Nelle prossime settimane verranno comunicate le date, luoghi e modalità. Verrà inoltre istituita una modalità di voto on-line. Crediamo fortemente nella partecipazione democratica, per noi il parere della cittadinanza conta!».

Oltre al centrodestra e alla alleanza di centrosinistra con componente civico, sulla scena delle elezioni 2022 si è già affacciata anche un’altra civica, “Progetto Cassano 2032”.