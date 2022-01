Il Covid ferma il Ligorna: un altro rinvio per la Caronnese

Ancora un rinvio nella partita tra Ligorna e Caronnese. Stavolta è il Covid a metterci lo zampino, con la società genovese che ha chiesto e ottenuto dal Dipartimento Interregionale lo spostamento a data da destinarsi della sfida. L’incontro si sarebbe dovuto giocare domenica 16 gennaio, dopo che a metà dicembre era già stato rinviato (dopo la sospensione avvenuta al 10′ minuto del primo tempo) a causa del campo ghiacciato.

La Caronnese dovrebbe quindi tornare in campo mercoledì 19 gennaio al “Franco Ossola” contro il Varese.

Il comunicato del Dipartimento Interregionale

Lo scrivente Dipartimento Interregionale comunica che, a seguito di richiesta inoltrata dalla società LIGORNA, preso atto della documentazione allegata, proveniente da struttura sanitaria, tenuto conto, altresì, del Protocollo predisposto dalla ASL competente per territorio e, comunque, dei provvedimenti e delle indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie, e considerando la Circolare relativa alle disposizioni emergenza Covid-19, per cause di forza maggiore la gara LIGORNA – CARONNESE, recupero 17esima giornata di andata del campionato Serie D in programma domenica 16 gennaio 2022, è rinviata a data da destinarsi.