Covid, a Lavena Ponte Tresa il 2022 si apre con 128 cittadini positivi

I primi giorni del 2022 vedono Lavena Ponte Tresa, come molti altri comuni, ancora alle prese con i contagi da Covid in aumento.

«Iniziamo il nuovo anno annotando 14 guariti a fronte però di 40 nuovi casi positivi – comunica il sindaco Massimo Mastromarino – Ad oggi i casi positivi sono 128. Non si segnalano al momento casi critici e migliorano sensibilmente le condizioni del nostro concittadino ricoverato in ospedale, al quale auguriamo una pronta guarigione. Preoccupano però i contagi in così rapida crescita».

Il sindaco rinnova l’invito a seguire i protocolli sanitari e le misure di contenimento sia nei luoghi al chiuso che in quelli all’aperto, ricordando che l’uso della mascherina è sempre obbligatorio, anche all’aperto, e occorre osservare in modo rigoroso il distanziamento e l’igiene delle mani.

Come fa ormai da mesi, infine, Mastromarino esorta i suoi concittadini ad aderire con convinzione alla campagna vaccinale: «E’ l’unica, reale e concreta possibilità, ad oggi, per tracciare, contenere e limitare la diffusione del virus».