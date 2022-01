“Covid, le scuole restano aperte”. Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi chiude le polemiche

Le scuole resteranno aperte, nonostante l’impennata dei contagi e le richieste diversi presidenti delle Regioni Italiane, medici e presidi di diversi istituti. Ad affermarlo è direttamente il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi che, in un’intervista al Corriere della Sera pubblicata sabato 8 gennaio, afferma che va tutelata l’istruzione in presenza, soprattutto dopo due anni difficili che hanno segnato l’apprendimento degli studenti.

Secondo il Ministro un anno fa non c’erano i vaccini e la copertura vaccinale che è stata raggiunta in questo periodo. Pertanto, il ministro sottolinea nell’intervista che il vaccino è lo strumento principale per poter tornare a scuola in sicurezza, promettendo che sono stati stanziati 92 milioni di euro per i test destinati ai ragazzi delle scuole secondarie.

Le scuole riprenderanno quindi la regolare attività in presenza a partire dal 10 gennaio.