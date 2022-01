Il covid rallenta la distribuzione delle bollette di Agesp Energia ma non ci saranno more

Agesp Energia fa sapere che, a causa della diffusione sempre più massiva e repentina dei contagi da Covid-19 e a seguito delle ultime festività di fine anno, la società che effettua la distribuzione delle bollette gas ed energia elettrica per conto della società bustocca sta ritardando la consegna delle stesse.

La società rassicura la propria clientela che non verranno applicati interessi di mora per i ritardi di pagamenti dovuti a bollette consegnate oltre la scadenza. Per qualsiasi informazione o chiarimento Agesp Energia resta a disposizione al Numero Verde Gratuito 800 003 858 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.00.