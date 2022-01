Crescono i contagi, rinviato l’evento sulla Bielorussia a Cocquio Trevisago

Il Comitato Progetto Cernobyl di Induno Olona comunica che l’iniziativa “Bielorussia un popolo nel cuore dell’Europa senza libertà e democrazia” in programma a Caldana di Cocquio Trevisago per sabato 8 gennaio è rinviata a data da destinarsi per motivi di sicurezza, a causa dell’aumento delle persone contagiate dal Covid.

L’estrazione della lotteria si farà a Induno Olona presso la sede del comitato nella giornata di sabato 8 gennaio.

Si ricorda inoltre che il termine per la consegna dei pacchi per i rifugiati è confermato per il 10 gennaio.