Il Csi Varese prolunga lo stop delle attività: tutto fermo fino al 6 febbraio

Stop a tutte le attività agonistiche (campionati, tornei, eventi) del Csi di Varese fino al 6 febbraio. «Sono tanti i fattori che hanno portato a questa scelta: l’evoluzione pandemica, il coordinamento con le altre realtà lombarde e i timori delle società sportive del nostro comitato» ha spiegato il presidente Diego Peri nel presentare la decisione del consiglio.

Le giornate del campionato di calcio a 7 del 23 gennaio, 30 gennaio e 6 febbraio. Le modalità di recupero saranno comunicate quanto prima. Ovviamente lo stop coinvolge anche eventuali recuperi, che dovranno essere pianificati nuovamente e comunicati in segreteria.

Salta anche la corsa campestre giovanile, in programma per il 30 gennaio, così come le attività di “zona”. L’intenzione è quella di recuperare tutte le attività nella prosecuzione della stagione. Slitta a “data da destinarsi” anche il torneo di Judo previsto per il 6 febbraio.

Gli allenamenti rimangono consentiti dalla legislazione, ovviamente seguendo in maniera rigida i protocolli.

Un’ulteriore variabile da tenere in conto è quella dei gestori degli impianti e degli enti locali che, soprattutto in caso la Lombardia finisse in zona arancione, potrebbero inserire alcuni divieti.

Per ulteriori precisazioni potete rivolgervi ai contatti della segreteria provinciale o scriverci sui social.