Dal 1 febbraio si potrà continuare ad accedere senza green pass in alimentari e farmacie ma non in posta

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il Dpcm che indica le attività commerciali in cui dal primo febbraio sarà possibile continuare ad accedere senza green pass: nell’elenco i supermercati e i negozi di alimentari, farmacie, parafarmacie, sanitarie, ottici, l’acquisto di carburanti, prodotti per animali e per il riscaldamento.

Nella lista in cui si potrà continuare ad accedere ci sono anche gli uffici giudiziari o di pubblica sicurezza per presentare denunce ma non sarà possibile andare in un ufficio postale a ritirare la pensione se non si ha il green pass.

Dove si entra senza green pass

• Ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimarket e altri punti vendita che abbiano alimenti di vario tipo;

• Negozi di surgelati;

• Negozi dedicati agli animali domestici e specializzati nella vendita di cibo per gli animali domestici;

• Negozi specializzati che vendono carburante per autotrazione;

• Negozi di articoli igienico-sanitari;

• Farmacie, parafarmacie e altri punti vendita specializzati nell’acquisto di medicinali senza ricetta medica;

• Negozi che vendono articoli medicali e ortopedici;

• Negozi specializzati nella vendita al dettaglio di materiale per ottica;

• Negozi che vendono combustibile per uso domestico e per il riscaldamento.