Dal 15 gennaio super promozione Adelphi alla Libreria degli Asinelli di Varese

Super promozione Adelphi

Da sabato 15 gennaio e fino al 14 fenbbraio sul grande tavolone della libreria sbarca una valanga di volumi dell’editore Adelphi, proposte con una bellissima promozione del -20%* sul prezzo di copertina.

Venite ad accaparrarvi alcuni dei titoli più ricercati, eleganti e rari dell’editore. La campagna è presentata con un’immagine molto ricercata ed elegante e con un messaggio originalissimo: “L’immagine scelta per la campagna, l’occhio, richiama l’immensità del catalogo Adelphi, che da tutti i paesi del mondo ha saputo trovare con curiosità, testi unici, speciali, rendendoli accessibili, leggibili a tutti noi. È come se quell’occhio centrale ci dicesse: qui, all’interno del catalogo Adelphi, potete trovare tutti la vostra chiave di lettura. Occhio al tuo libro.”

*esclusi i titoli pubblicati negli ultimi sei mesi

Novità Culturali

1. Martin Stigol sarà ospite della nostra in Libreria dal 31 gennaio, per quattro lunedì mattina (10.00-11.45), con un corso di scrittura creativa intitolato “LA VALIGIA DELLO SCRITTORE”. Per esplorare le radici delle immagini che racchiudono in sé azioni e storie pronte a scaturire e diventare racconto.

Costo: 40 euro – include la tessera di Burritos aps 2022). Greenpass rafforzato richiesto.

Massimo 6 posti. Iscrizioni a: libreriadegliasinelli@gmail.com oppure 3480713075

2. Oltre al gruppo di lettura sul Latino America annunciato la scorsa settimana, che raccoglie molte adesioni tanto da poter essere raddoppiato, si fa avanti una nuova proposta, con l’autore amico della nostra libreria, Antonio Armano, il quale lancia una serie di serate dedicate alla scoperta della letteratura dell’Est europeo, intitolate MAL D’EST – Viaggio nella letteratura dell’Europa orientale. Ecco alcuni degli autori dei quali si potrà scoprire molto grazie alla voce appassionatissima di Armano: Bruno Schulz, Isaac B. Singer, Sergej Dovlatov, Anton P. Cechov, Isaak Babel’. Gli incontri si terranno per un ristrettissimo gruppo di partecipanti in Libreria e contemporaneamente in diretta sui social per chi volesse seguirci da casa. Per partecipare in sede è necessario preannunciarsi. Greenpass rafforzato richiesto. Contributo associativo.