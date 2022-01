Dal 7 gennaio apre il punto tamponi di via Rossi a Varese, su prenotazione dei medici di famiglia

Sarà attivo da venerdì 7 gennaio il punto tamponi di via Rossi a Varese gestito da una trentina di medici di medicina generale insieme alla Croce Rossa. Un servizio della medicina territoriale riservato ai propri assistiti che hanno bisogno di un esame per verificare la propria positività o per uscire dalla quarantena.

Il punto, in modalità drive trough, è riservato ai pazienti della medicina territoriale di Varese e della Valceresio, oltre che a quelli di qualche medico di altre aree che ha aderito al progetto.

La prenotazione avviene da pare del medico curante su un portale dedicato che invia in automatico un SMS con data e orario della prenotazione al paziente.

Solo chi avrà il messaggio potrà accadere al servizio che non è ad accesso libero. Per gestire eventuali criticità e incolonnamenti saranno dislocati i volontari dell’associazione carabinieri in congedo.

Al punto tamponi verranno effettuati test antigenici rapidi che permetteranno di avere un responso immediato. La parte amministrativa, con l’invito al portale regionale e nazionale degli esiti, sarà gestito dal personale amministrativo della Croce Rossa.

Con il risultato del tampone, il cittadino potrà ottenre, nel caso di risultato negativo, la riattivazione automatica del green pass.

Dopo il caos di questi giorni, le file e i ritardi per l’inserimento dei dati nella piattaforma nazionale che registra i dati relativi ai vaccini e ai tamponi, il ministero della Salute ha, infatti, cambiato la procedura per i cittadini positivi al virus. Per ottenere lo sblocco della carta verde non sarà più necessario il certificato di guarigione, basterà l’esito negativo di un test molecolare o antigenico. Il sistema sarà operativo dal 6 gennaio 2022.