Dal Pnrr 26 milioni di euro per la riqualificazione delle case popolari a Varese e Busto Arsizio

Oltre 26 milioni di euro per tre grandi progetti di ristrutturazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in provincia di Varese (due a Varese e uno a Busto Arsizio) verranno finanziati grazie ai fondi del Pnrr.

Si è appena chiuso il bando ‘Sicuro, verde e sociale’ emanato da Regione Lombardia. Aperto lo scorso novembre, come previsto dalla delibera approvata dalla Giunta su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale, Alessandro Mattinzoli, la misura, vede disponibile per tutta la Lombardia una cifra pari a 250 milioni di euro a fondo perduto.

Finanzia numerose proposte progettuali, che interesseranno più di 2300 alloggi di Aler (32 progetti) e dei Comuni (66). Inizia dunque il percorso di approvazione definitiva da parte del Ministero delle Infrastrutture che si esprimerà entro il prossimo 31 marzo.

«Parte così – commenta l’assessore Mattinzoli – il ‘Pnrr a favore dei territori’, una concreta e unica opportunità. Dopo Ecobonus e Programma sulla qualità dell’abitare (PINQUA), che stanno interessando i grandi centri urbani, con il Fondo Complementare abbiamo voluto coinvolgere tutto il territorio. A partire dai Comuni con meno di 30.000 abitanti. Per la prima volta si è infatti deciso di dedicare a questi una parte delle risorse, in modo che nessuno possa rimanere indietro».

Dati per provincia progetti Pnrr di edilizia pubblica

Con un contributo pari a 39.274.041 di euro a Bergamo sono stati approvati 14 progetti; a Brescia, (con 72.290.955 di euro) 32 progetti, a Como (con 7.195.097 di euro) 5 progetti, a Cremona (con 1.952.364 di euro) 3 progetti, a Lecco (con 7.110.822 di euro) 2 progetti, a Lodi (con 18.702.863 di euro) 6 progetti, a Monza- Brianza (con 4.421.063 di euro)2 progetti, a Milano (con 39.280.089 di euro) 12 progetti, a Mantova (con 15.911246 di euro) 10 progetti, a Pavia (con 11.023.395 di euro) 6 progetti, a Sondrio (con 8.876.300 di euro) 3 progetti, a Varese (con 26.826.260 di euro) 3 progetti.

I progetti in provincia di Varese

Due riguardano il capoluogo: 11,4 milioni verranno impiegati per gli edifici del quartiere Sangallo e 12,3 per il complesso di edifici in via Montello. Qui gli interventi riguarderanno la riqualificazione energetica e sismica oltre che l’abbattimento delle barriere architettoniche. A Busto Arsizio, invece è previsto un intervento sui due palazzi Aler di via 8 Martiri, composti da 40 alloggi (foto in alto), nel quartiere Sacconago, intervento finanziato con 3,2 milioni di euro.

Molte proposte sono rimaste fuori

«Tutti sappiamo – conclude l’assessore Mattinzoli – quanto sia fondamentale impegnare le risorse del Pnrr con una visione strategica e di rilancio socio-economico della nostra regione. Nemmeno un euro dovrà andare perduto. Visto il grande successo del bando, e constatato che ci sono molte proposte ammissibili, ma al momento non finanziabili, abbiamo inviato al Ministero una richiesta per verificare la possibilità di incrementare ulteriormente le risorse disponibili».