Dalla teoria alla pratica. Teen Communication, l’agenzia grafica degli studenti dell’Istituto Olga Fiorini

Sono giovanissimi e stanno studiando per perfezionare le loro abilità e competenze, tuttavia già adesso i ragazzi di quarta e quinta dell’Istituto Olga Fiorini, nello specifico gli iscritti all’indirizzo tecnico di Grafica e Comunicazione, rappresentano una preziosa risorsa operativa sul territorio. Tant’è vero che diversi fra enti, aziende, associazioni e privati hanno già approfittato del loro estro, commissionando lavori all’agenzia di grafica Teen Communication, attiva all’interno della struttura scolastica di via Varzi a Busto Arsizio. Una realtà nella quale gli studenti mettono in pratica ciò che hanno imparato, realizzando prodotti pubblicitari e comunicativi di ogni genere.

Nel corso degli ultimi quattro anni, da quando cioè il progetto ha preso corpo, il lavoro è andato gradualmente crescendo, segno di come gli elaborati vengano apprezzati dai committenti, generando un passaparola positivo che consente di ottenere nuove commesse e quindi di coinvolgere ogni anno scolastico una quarantina di giovani, sia durante gli orari scolastici sia, a turno, anche al termine delle lezioni. Gli studenti hanno ad esempio realizzato materiale promozionale per la Federazione Motociclistica Italiana, i progetti grafici per Officina Rancilio, le locandine del Cineteatro Manzoni, la guida delle società sportive di Castellanza, così come diversi siti internet. Ma si tratta solo di alcuni esempi di un elenco sempre più lungo, che comprende anche la cura grafica di varie pubblicazioni, la creazione di partecipazioni per matrimoni, la realizzazione di biglietti da visita aziendali, l’ideazione di loghi e disegni per la stampa su tessuto e molto altro ancora.

«L’idea avuta dai docenti di grafica e comunicazione nel 2016 ha permesso di lanciare un esperimento che si è rivelato vincente», spiegano da ACOF. «Il progetto Teen Communication mira a valorizzare soprattutto tre aspetti: il primo è consentire ai ragazzi di mettere in pratica quello che apprendono in aula ogni giorno; il secondo è offrire loro l’occasione di misurarsi con il mondo reale e, in particolare, di tessere le indispensabili relazioni con i clienti; infine, il terzo e decisivo traguardo da raggiungere è quello di imparare a lavorare in team per ottenere i migliori risultati. Tutti questi obiettivi sono stati finora centrati in pieno e l’entusiasmo con cui i giovani si mettono in gioco per la gestione di quella che è un’agenzia a tutti gli effetti, conferma la bontà di un’iniziativa che vogliamo continuare a far crescere».

L’impegno rientra fra le attività dei PCTO, ovvero i Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, un aspetto al quale ACOF riserva da sempre particolare attenzione in ogni suo indirizzo scolastico. Sul fronte dell’istituto di Grafica e Comunicazione, quella di Teen Communication è dunque un’esperienza qualificante ed eccellente, che aiuta a formare abilità e spalanca le porte della scuola sul mondo. Si tratta di un’opportunità che consente di valorizzare ancor meglio anche i nuovi ambiti formativi elaborati dall’inizio di questa annata scolastica, visto che gli iscritti possono ora decidere se dedicarsi a un percorso orientato al Visual&Web (che approfondisce il design per internet e le tendenze del marketing) oppure un altro dedicato a Photo&Motion (con le discipline della comunicazione abbinate alla conoscenza delle tecniche di ripresa, montaggio e animazione). Tanti elementi che mostrano come ACOF sia costantemente alla ricerca di soluzioni innovative nell’ambito della formazione. L’agenzia di grafica (che possiede un proprio sito web consultabile all’indirizzo www.teencommunication.it) è l’ennesimo esempio di una scuola sempre all’avanguardia.