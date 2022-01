Detenuti fotografi e modelli nel calendario 2022 del carcere di Busto Arsizio

Il 2022 della cooperativa che aiuta i detenuti nel reinserimento sociale “La Valle di Ezechiele” inizia con il calendario fotografico realizzato da Hermes Mereghetti, fotografo impegnato da qualche tempo in progetti con don David Maria Riboldi, cappellano del carcere di Busto Arsizio.

«Nato grazie alla pronta disponibilità della Direzione della Casa Circondariale di Busto Arsizio, il progetto si è strutturato non come un’incursione dentro le mura di un bravo fotografo, ma come un corso di fotografia, in 10 lezioni, da due ore. Il calendario è frutto del corso. Docente è stato il giovane fotografo Hermes Mereghetti, figlio d’arte, che l’anno scorso accompagnò suo padre in un reportage su incarico del Ministero della Giustizia sul covid a San Vittore (pubblicato su Repubblica)» – spiega don David.

L’area Trattamentale del penitenziario ha individuato nella sezione del Trattamento Avanzato il luogo ideale dove fare la proposta e si è rivelato un terreno fertile: c’erano 15 posti, si sono iscritti in 19, di 9 etnie diverse. «Una bella sfida, in partenza. Una grande gioia, alla fine» – prosegue il fondatore della cooperativa che poi ci tiene a fare una precisazione importante: «Le foto non le ha scattate Hermes. Le hanno pensate e scattate gli iscritti al corso. Per questo siamo orgogliosi, come “La Valle di Ezechiele”, di presentare l’unico calendario fotografico 100% made in carcere: dall’ideazione alla stampa, affidata alla cooperativa zerografica, nel carcere di Bollate. Chi prende in mano uno dei nostri calendari tocca qualcosa che sa di rinascita. Non tanto per quanto ritratto, descrittivo della vita quotidiana in carcere, quanto per chi e come è stato realizzato».

La parola scelta da don David per il risultato è «stupore dall’amalgama di persone che ordinariamente si trovano spesso su fronti opposti, perché appartenenti a ceppi etnici diversi. Si è creato un algoritmo di piacevolezza dello stare insieme, davvero inatteso. Il mercoledì, giorno del corso, era un giorno diverso dagli altri, sul calendario. Molto ha fatto Hermes, la cui eccellenza nelle relazioni ha fatto sì che La Valle di Ezechiele lo assumesse al capannone di Fagnano quale responsabile».

Per ordinare il calendario clicca qui