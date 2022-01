Il diario di Etty Hillesum al San Giovanni Bosco di Busto Arsizio per la Giornata della Memoria

Le parole di Etty Hillesum, scrittrice olandese ebrea vittima dell’Olocausto, risuoneranno tra le pareti del teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio per la Giornata della Memoria.

Venerdì 28 gennaio alle ore 21 il testo tratto dal diario della giovane donna, che si pone le classiche domande esistenziali, ma gradualmente subentrano nella scrittura la paura per la guerra, le leggi razziali, l’occupazione verrà recitato da Marta Mungo (adattamento di Guia Bazzoni, Giuseppe Palasciano e Marta Mungo).

«Dovrei impugnare questa sottile penna come fosse un martello e le mie parole dovrebbero essere come tante martellate per raccontare il nostro destino» scrive Etty nel suo diario. Un’opera delicata e coraggiosa, come questa donna che oggi sa spronare a guardare al futuro con uno sguardo nuovo e più forte di ogni crudeltà umana.

BIGLIETTI Intero: 12 euro / Ridotto (under 26, over 65): 10 euro

INFO E PRENOTAZIONI prenotazioni@viandantiteatranti.it

COSA SERVE? – prenotazione – mascherina FFP2 – green pass rafforzato (qualunque dose di vaccino in corso di validità e/o guarigione).