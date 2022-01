Il dibattito sulla Dad, i sindaci che affrontano Ats e la fusione di Bardello, Malgesso e Bregano nel podcast del 10 gennaio

Le principali notizie di lunedì 10 gennaio nel podcast quotidiano di VareseNews

La scuola è ripartita e lo ha fatto ancora in un clima di grande incertezza, per il contagio diffuso e anche per l’acceso dibattito politico (e istituzionale) tra il governo che difende la scuola in presenza e le Regioni che chiedono più flessibilità o arrivano in alcuni casi a disporre direttamente il ricorso alla Dad. I genitori varesini che si sono costituiti in un comitato chiedono alle scuole e alle autorità locali di impegnarsi per la didattica in presenza, ricordando come questa ondata della pandemia sia caratterizzata da minore letalità, mentre i pediatri italiani (Sip) hanno sottolineato un aumento più che doppio di depressioni, tentativi di suicidio e ricoveri in neuropsichiatria infantile tra i giovanissimi privati della socialità. Lunedì mattina all’Isis Facchinetti di Castellanza invece ha scioperato il 30% degli studenti: gli alunni chiedono che venga attivata la dad fino a quando la curva dei contagi non tornerà a scendere.

Aumentano i pazienti covid e l’Asst Sette Laghi apre un reparto anche all’ospedale di Tradate. I degenti sono attualmente 241, 24 ricoverati nella giornata di ieri quando ne sono stati dimessi 17. L’aumento, quindi, è sempre contenuto ma costante. Nelle due settimane natalizie, l’aumento esponenziale di casi di positività non ha avuto effetti pesantissimi sulle corsie degli ospedali varesini. L’incremento quotidiano, però, c’è stato costringendo l’azienda a rivedere organizzazione e dislocazione dei ricoverati. Da qualche giorno, quindi, anche al Galmarini è stato riattivato un reparto “covid positivo” con 36 persone.

Carenza di informazioni, impossibilità di un contatto di chiarimento da parte dei cittadini, prenotazioni dei tamponi che non arrivano, e mancanza di medici di base in questo momento d’emergenza. Le segnalazioni di disservizi da parte dei cittadini alle prese con la quarantena e il sistema dei tamponi sono state fatte proprie da 105 sindaci delle province di Varese e Como firmatari di una lettera di protesta nei confronti della gestione della situazione da parte di ATS Insubria. I sindaci, molti della provincia di Varese, chiedono ad Ats di aprire celermente un tavolo di confronto e di lavoro con i Comuni e le Province di Como e Varese.

«Avrei preferito morire io al posto di quel ragazzo. Se fossi morto Paitoni sarebbe stato messo in carcere». Sono queste le parola del collega accoltellato fuori dall’azienda di Azzate, da Davide Paitoni l’uomo che qualche settimana dopo quell’episodio, il 31 dicembre, avrebbe ucciso suo figlio di sette anni nascondendolo poi in un armadio nella casa di Morazzone dove si trovava agli arresti domiciliari. Il collega ferito è stato intervistato nella puntata andata in onda domenica sera di Controcorrente, il programma di cronaca e approfondimento di Rete4. Ha raccontato i momenti che hanno preceduto l’aggressione, violentissima e apparentemente non motivata.

È iniziata, con il nuovo anno, la campagna di informazione in vista della consultazione referendaria in merito alla fusione dei tre comuni di Bardello, Malgesso e Bregano. Le tre amministrazioni hanno inviato ai cittadini una prima nota in cui elencano le ragioni del “sì” alla richiesta di sostenere la fusione in un’unica realtà amministrativa, quesito che sarà presentato il prossimo 20 febbraio. Tra i punti indicati la semplificazione amministrativa e l’accesso preferenziale ai bandi.

