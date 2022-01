Dolomiti Energia – Openjobmetis: la partita in diretta da Trento

Primo dei due scontri diretti ravvicinati tra la Dolomiti Energia Trento e la Openjobmetis Varese, in campo alle ore 20 di oggi (venerdì 28 gennaio) alla BLM Group Arena della città trentina per poi ritrovarsi a Masnago domenica 30 alle ore 18. La partita odierna sarà raccontata – azione dopo azione – da VareseNews con il consueto liveblog al quale i lettori possono partecipare, o scrivendo nello spazio commenti o usando l’hashtag #direttavn su Twitter o Instagram. Il live è offerto da Confident; per visualizzarlo al meglio vi consigliamo di CLICCARE QUI.