Domenica in campo Caronnese e Legnano. Il Varese torna il 19 gennaio

Dopo la decisione di far slittare il campionato di due settimane (leggi qui), il Dipartimento Interregionale ha stilato un primo calendario di recuperi della Serie D, incrociando le dita che la situazione si normalizzi e le gare si riescano a giocare senza ulteriori posticipi.

I Girone A e B – quelli che vedono protagoniste le “nostre” squadre – non hanno impegni per mercoledì 12 gennaio, mentre domenica 16 scenderanno in campo Caronnese e Legnano. I rossoblu viaggeranno a Genova per affrontare il Ligorna, mentre il Legnano sarà impegnato al “Mari” contro il Caravaggio.

Il Varese invece si rivedrà mercoledì 19 gennaio al “Franco Ossola” per la sfida alla Caronnese, gara che ha già subito due rinvii.

Lo stesso giorno tornerà in campo anche la Castellanzese al “Provasi” contro l’Arconatese mentre il Legnano farà visita al Villa Valle.