Don Clemons, un allenatore dalla NFL per i Gorillas Varese di football americano

I Gorillas Varese sono pronti a ripartire a gran velocità per la nuova stagione agonistica: la più giovane delle due franchigie cittadine di football americano tornerà a disputare il campionato di Seconda Divisione (dopo lo stop per covid) e nel frattempo ha deciso di inserire nei proprio quadri tecnici un allenatore di lunghissima esperienza proveniente dalla NFL, il massimo campionato americano (e mondiale) di questa disciplina.

Il club del presidente Paolo Ambrosetti ha infatti ingaggiato Don Clemons, che dal 1985 al 2011 ha lavorato all’interno dello staff tecnico dei Detroit Lions ricoprendo diversi incarichi, sempre a stretto contatto con il capoallenatore.

Clemons, che risiede in Michigan, ha già esperienza nel football europeo per aver guidato la nazionale Under 19 della Svizzera e da marzo tornerà sul suolo rossocrociato per allenare i Tigers Thun. Prima però si fermerà a Varese dove assisterà al lavoro della squadra senior ma si occuperà anche del team giovanile e di promozione del football nelle scuole. La sua presenza arricchirà il confermato staff dei Gorillas, guidato dall’head coach Tony Monza: con lui ci sono Christian Gaiga (coordinatore della difesa), Alberto Malomo, Filippo Carabelli e Andrea Balduzzi.

«Sono amico di Don da qualche anno – spiega Ambrosetti – e finalmente si sono create le condizioni per portarlo a Varese. Vuole approfittare al 100% di quest’esperienza e ha già speso parole di apprezzamento per la nostra città che non vede l’ora di visitare di persona. Noi faremo di tutto per meritare la sua fiducia e lasciargli uno splendido ricordo del nostro team e della nostra città».