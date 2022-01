Donna investita a Besozzo, elisoccorso in azione

Una donna è stata investita da un’auto attorno alle 14,30 di oggi (lunedì) in via XXV Aprile, in pieno centro a Besozzo. Dalle prime informazioni la vittima avrebbe 43 anni e le sue condizioni sarebbero critiche: per lei un trauma cranico commotivo, trauma al bacino, all’arto inferiore e alla spalla. Sul posto, oltre ad un’ambulanza, è arrivato anche l’elisoccorso e i Carabinieri per ricostruire la dinamica dell’investimento (foto di repertorio di Tiziano Capenti).