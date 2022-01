Doppio successo di Nicolò Martinenghi al meeting di Ginevra

Al ritorno in gara dopo gli strepitosi risultati ai mondiali in vasca corta (un oro, due argenti e due bronzi), Nicolò Martinenghi riallaccia subito il rapporto con la vittoria. Il campione di Azzate, 22 anni, ha conquistato due successi al Meeting di Ginevra, tradizionale appuntamento (è arrivato alla 55a edizione) che si tiene ogni anno nella città svizzera.

Martinenghi si è imposto sia nei 50 sia nei 100 rana, precedendo in entrambe le occasioni due grandi rivali in campo nazionale, ossia Fabio Scozzoli e Alessandro Pinzuti, rispettivamente secondo e terzo nelle due prove. Il varesino tesserato per l’Aniene ha fatto segnare 27″49 nella distanza breve (con Scozzoli a quasi mezzo secondo di distanza), per poi toccare in 1’00″09 nella finale dei 100 metri, anche qui con un divario notevole sugli avversari.

Tempi naturalmente ben superiori a quelli “iridati” nuotati ad Abu Dhabi poco più di un mese or sono, come è normale che sia. Ora Martinenghi tornerà ad allenarsi agli ordini di Marco Pedoja, tirando il fiato a livello di gare e ricominciando la preparazione in vista della stagione 2022. Tra un mese il primo test nel meeting di San Marino.