Dorigoni e Realini: due tricolori vittoriosi al ciclocross di Solbiate Olona

Il ritorno del grande ciclocross a Solbiate Olona è stato nobilitato da due vincitori importanti: la 60a edizione della gara voluta dal GS Solbiatese in collaborazione con il Team Valle Olona e il Valceresio Bike ha visto il successo dei campioni d’Italia in carica sia in campo maschile sia in campo femminile.

Si tratta di Jakob Dorigoni, 23 anni, e di Gaia Realini, 20 anni, freschi di titolo nazionale e portacolori del team Selle Italia Guerciotti, uno dei più blasonati anche a livello sovranazionale per quanto riguarda il ciclocross. Dorigoni si è imposto su Nicholas Samparisi (Ktm-Alchemist) e su Marco Pavan (DP66-Giant) mentre Realini si è lasciata alle spalle Rebecca Gariboldi (Cingolani) e Carlotta Borello (DP66-Giant).

La gara solbiatese, disputata in un clima “non da ciclocross” ovvero sull’asciutto e con temperature gradevoli, metteva in palio il Memorial Emilio Saporiti e ha visto al via ben 160 specialisti nelle diverse categorie, molti dei quali pronti a darsi battaglia sia per i titoli regionali Master sia per quelli provinciali. Buon pubblico a bordo percorso per una edizione che ha probabilmente aperto una nuova era per una gara dal passato illustre e dal presente in risalita.

Detto di Dorigoni e Realini, gli altri successi sono andati ad Alessandro Bonalda (STM) e Martina Recalcati (Sorgente) tra gli Juniores; a Riccardo Colombo (Legnanese), Christian Fantini (KTM) e Arianna Bianchi (Guerciotti) tra gli Allievi; a Tommaso Cingolani (Cingolani), Paolo Favero (Legnanese), Sara Peruta (Monte Canto) ed Elisa Bianchi (Piton) tra gli Esordienti.

Nelle categorie Master vittorie di Antonio Macculi (Fascia 1), Graziano Bonalda (Fascia 2), Mauro Tursi (Fascia 3) e Lara Caspani (Women) con titoli di campione lombardo andati a Matteo Cancherini, Graziano Bonalda, Fabio Cecchetti e Lara Caspani. Le maglie di campione provinciale di Varese sono invece state assegnate nelle diverse categorie a Matteo Cancherini (STM), Graziano Bonalda (STM), Alessandro Cottini (Martica Bike), Andrea Visentin (Team Ciclocross PCR), Nicolò D’Alessandro (Team Valle Olona), Arianna Bianchi (Guerciotti), Alessandro Bonalda (STM), Anita Poletti (Team Ciclocross PCR), Giulia Bertoni (Guerciotti) e Dario Gargantini (Guerciotti).